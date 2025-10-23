Lazio Juve | in tre saranno sicuramente out! Un altro biancoceleste è in dubbio… Il punto dall’infermeria per Sarri in vista del big match dell’Olimpico

Lazio Juve: in tre salteranno il big match dellOlimpico! Un altro biancoceleste è in dubbio. Il punto dallinfermeria per Sarri verso la sfida. Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Laziale per inquadrare la situazione infortunati in vista della sfida con la Juve. SCELTE SARRI  –  «Sicuramente saranno out Castellanos, Rovella e Cancellieri. Pellegrini non penso possa farcela per domenica, la squadra dovrebbe essere confermata per dieci undicesimi, giocherà solo Isaksen al posto di Cancellieri. Basic si è guadagnato la titolarità, abbiamo visto un ottimo Basic e partirà lui dal primo, dà maggiori garanzie rispetto a Vecino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

