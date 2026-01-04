Morto Satrioni maestro assaggiatore di balsamico

Vignola piange la scomparsa di Franco Satrioni, maestro assaggiatore di balsamico e figura di rilievo nell’acetaia comunale. Con la sua esperienza e passione, ha contributo a preservare e promuovere la tradizione dell’aceto balsamico nella comunità. La sua scomparsa, avvenuta a 81 anni, rappresenta una perdita significativa per il settore e per tutti coloro che hanno condiviso il suo impegno.

Vignola dice addio a una vera e propria anima dell'acetaia comunale, il maestro assaggiatore Franco Satrioni, che è venuto a mancare ieri a 81 anni. I funerali si svolgeranno domani alle 11 a Brodano. Satrioni, originario di Spilamberto, era da tempo in pensione, dopo essere stato titolare di un'officina meccanica a Castelvetro. Da sempre grande appassionato di aceto balsamico tradizionale di Modena, era entrato nella Consorteria ed era diventato responsabile dell'acetaia comunale di Spilamberto. "A nome mio e di tutta la Consorteria – ha detto il presidente Maurizio Fini, - esprimo le più sentite condoglianze ai familiari: Franco ci mancherà molto".

