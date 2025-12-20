Giovedì, Re Carlo si è cimentato come barista durante una visita al Guinness Open Gate Brewery di Londra. Durante la visita al nuovo locale di Covent Garden, Leo Ravina, ambasciatore dell’esperienza Guinness, gli ha mostrato l’arte di spillare la pinta perfetta. Il monarca ha anche assaggiato una selezione di birre meno conosciute, prodotte in loco da un microbirrificio situato nel seminterrato dell’edificio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, Re Carlo si improvvisa 'barista' e assaggiatore di birre

Leggi anche: Regno Unito, Re Carlo e Starmer accolgono i leader dei Balcani occidentali

Leggi anche: Andrea non è più principe, il Regno Unito accoglie con favore decisione di Carlo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Regno Unito, Re Carlo si improvvisa 'barista' e assaggiatore di birre; Regno Unito, re Carlo: Le mie cure contro il cancro saranno ridotte grazie a diagnosi precoce; Re Carlo: Il trattamento per il mio cancro sarà ridotto, grazie alla diagnosi precoce; Re Carlo e il tumore, si rompe un tabù reale: primo discorso televisivo sulla sua battaglia personale contro il cancro.

Regno Unito, re Carlo: “Le mie cure contro il cancro saranno ridotte grazie a diagnosi precoce” - Re Carlo III ha annunciato in un videomessaggio trasmesso su Channel 4 che il suo trattamento contro il cancro sarà ridotto nel nuovo anno grazie alla ... msn.com