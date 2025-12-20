Regno Unito Re Carlo si improvvisa ' barista' e assaggiatore di birre
Giovedì, Re Carlo si è cimentato come barista durante una visita al Guinness Open Gate Brewery di Londra. Durante la visita al nuovo locale di Covent Garden, Leo Ravina, ambasciatore dell’esperienza Guinness, gli ha mostrato l’arte di spillare la pinta perfetta. Il monarca ha anche assaggiato una selezione di birre meno conosciute, prodotte in loco da un microbirrificio situato nel seminterrato dell’edificio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
