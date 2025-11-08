È morto il Maestro Beppe Vessicchio
Lutto nel mondo della musica: è morto, all’età di sessantanove anni, il Maestro Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra, volto storico del Festival di Sanremo, si è spento oggi, 8 novembre, in rianimazione all’ A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata improvvisamente. La famiglia chiede riserbo; i suoi funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Giuseppe “Peppe” Vessicchio è nato a Napoli il 17 marzo 1956. Diplomatosi in pianoforte, ha mosso i primi passi nel mondo della musica come arrangiatore per artisti partenopei, da Edoardo Bennato a Peppino di Capri, a Lina Sastri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondisci con queste news
Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all'età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma. "Il Maestro Giuseppe Vessicchio è de - facebook.com Vai su Facebook
Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis #angelovalente #canalis #kickboxing #lutto - X Vai su X
Beppe Vessicchio è morto a 69 anni per polmonite interstiziale. Addio al ‘maestro’ di Sanremo - Lo storico direttore d’orchestra è deceduto all’ospedale San camillo di Roma a seguito di una complicazione improvvisa ... msn.com scrive
Lutto nella musica italiana, è morto il maestro Beppe Vessicchio - Il mondo della musica italiana piange la scomparsa del Maestro Giuseppe Vessicchio, conosciuto e amato da generazioni come Beppe Vessicchio. Si legge su mondopalermo.it
Morto a Roma il maestro Beppe Vessicchio - la bacchetta più amata del festival di Sanremo, Beppe Vessicchio era nato a Napoli il 17 marzo 1956. Scrive quotidiano.net