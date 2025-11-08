Lutto nel mondo della musica: è morto, all’età di sessantanove anni, il Maestro Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra, volto storico del Festival di Sanremo, si è spento oggi, 8 novembre, in rianimazione all’ A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata improvvisamente. La famiglia chiede riserbo; i suoi funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Giuseppe “Peppe” Vessicchio è nato a Napoli il 17 marzo 1956. Diplomatosi in pianoforte, ha mosso i primi passi nel mondo della musica come arrangiatore per artisti partenopei, da Edoardo Bennato a Peppino di Capri, a Lina Sastri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morto il Maestro Beppe Vessicchio