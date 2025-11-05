La piccola Diana morta di stenti | in appello ridotta a 24 anni la condanna di Alessia Pifferi
Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Milano. In primo grado era stata condannata all’ergastolo. È una storia che ha sconvolto l’Italia, quella di Alessia Pifferi, la madre accusata e condannata per l’omicidio della figlia di appena 18 mesi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
