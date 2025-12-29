Giovane Inter l’allarme di Moretto | I nerazzurri vogliono bloccarlo ma ci sono 2 nuovi club per gennaio!
L’esperto di mercato Moretto segnala che l’Inter sta cercando di bloccare un giovane talento, ma al momento ci sono due nuovi club interessati a gennaio. La situazione evidenzia l’attenzione delle società sul futuro del giocatore e le possibili mosse di mercato nel prossimo mercato invernale. Restano da seguire gli sviluppi per capire le decisioni della dirigenza nerazzurra e le eventuali offerte di altri club.
Inter News 24 . Le ultime sull’attaccante. Matteo Moretto aggiorna la situazione di Giovane Santana, autentica rivelazione dell’Hellas Verona. L’ Inter aveva tentato di bloccare il giocatore in vista di giugno, ma la trattativa dei nerazzurri non ha registrato passi avanti recenti. Ora sul talento brasiliano piombano con decisione Atalanta e Roma, pronte a sfidare il Napoli già nella finestra di gennaio. I capitolini lo hanno inserito in agenda, mentre agli scaligeri piace sempre il fantasista Tommaso Baldanzi. 🔗 Leggi su Internews24.com
