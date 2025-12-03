Mlacic Inter l’allarme dalla Spagna | anche il Real Madrid piomba sul difensore! Quale club è in pole?

Inter News 24 Mlacic Inter, l’allarme dalla Spagna: anche il Real Madrid piomba sul difensore dell’Hajduk Spalato! Quale club è in pole?. Si accende un duello di mercato internazionale per uno dei prospetti difensivi più interessanti del panorama europeo. Il nome che sta scaldando gli scout delle grandi potenze continentali è quello di Branimir Mla?i?, difensore centrale attualmente in forza all’Hajduk Spalato. Appena diciottenne, il ragazzo ha vissuto una crescita definita “fulminante” dagli addetti ai lavori, culminata con la prestigiosa convocazione nella nazionale croata Under 21. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Defensa Central, sulle sue tracce si è mosso con decisione il Real Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

