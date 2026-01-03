Milan Primavera Castiello | Cercavo il gol da un po’ emozione bellissima

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, Castiello ha commentato la sua rete, sottolineando di aver cercato il gol da tempo. L’emozione provata nel momento della marcatura è stata molto significativa, rappresentando un importante traguardo personale. Le parole del giocatore riflettono l’importanza di questo risultato per lui e per la squadra, sottolineando l’impegno e la determinazione dimostrati durante la partita.

Dopo la vittoria contro la Roma per 2-1, Castiello, marcatore del match, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine della gara. Il Milan Primavera vince e convince: battuta la Roma per 2-1 grazie ai gol di Plazzotta e Castiello. Propio quest'ultimo, al termine del match, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni, con un pensiero rivolto anche alle vittime della strage in Svizzera. Ecco le sue parole:. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Castiello: “Cercavo il gol da un po’, emozione bellissima” Leggi anche: Fiorentina-Milan Primavera 1-1: Castiello sfiora il gol del vantaggio | LIVE NEWS Leggi anche: Primavera 1, Atalanta-Milan 0-0 in diretta: Castiello si divora un gol | LIVE News La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Diretta/ Milan Roma Primavera (risultato finale 2-1): Castiello vale tre punti al 90'! (oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Milan Roma Primavera streaming video tv oggi sabato 3 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

Primavera, Mister Renna sorride: “Partita molto combattuta, i ragazzi hanno reagito bene dopo il pari” - Il Milan primavera porta a casa tre punti d'oro per la classifica contro una Roma che ha giocato una bellissima partita. milannews.it

Primavera, Milan-Roma 2-1: Castiello la decide nel finale - I giallorossi di Guidi perdono la prima partita del 2026. ilromanista.eu

Terrible injury for Di Siena (Milan Primavera) x.com

MP LIVE – Primavera 1, Milan-Roma: vivi con noi il match! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.