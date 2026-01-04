Mercato Inter proposta importante dell’Al Hilal per de Vrij

L’Al Hilal ha presentato una proposta significativa per il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij. La trattativa rappresenta un’opportunità importante per entrambe le parti, nel contesto del mercato in corso. La società nerazzurra valuterà attentamente l’offerta, considerando gli aspetti tecnici e contrattuali. Rimane da seguire l’evoluzione della situazione, con attenzione alle prossime decisioni e sviluppi ufficiali.

Inter News 24 Mercato Inter, arriva una proposta importante dell’Al Hilal per Stefan de Vrij. Così si può sbloccare la trattativa per Joao Cancelo?. L’operazione per riportare a Milano Joao Cancelo, il talentuoso laterale portoghese dai piedi fatati, è ormai definita in ogni dettaglio. I nerazzurri hanno raggiunto un’intesa con l’Al-Hilal per un prestito secco, con i sauditi pronti a coprire gran parte dell’ingaggio (circa 5 milioni sui 9 totali). In cambio, alla corte di Simone Inzaghi — l’ex tecnico meneghino oggi a Riad — approderà uno tra Francesco Acerbi, il roccioso centrale della Nazionale, e Stefan de Vrij, l’esperto difensore olandese noto per la sua intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, proposta importante dell’Al Hilal per de Vrij Leggi anche: Calciomercato Inter, de Vrij o Acerbi: chi in cambio di Cancelo all’Al Hilal? La richiesta di Inzaghi Leggi anche: Mercato Inter, ora Acerbi e de Vrij scricchiolano: la gestione tra presente e futuro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rivoluzione Inter? Da Sommer ad Acerbi e Mkhitaryan: ecco quando verrà deciso il loro futuro; Inter, Acerbi e De Vrij possono partire: cosa filtra sul loro futuro e i nomi dei sostituti; Muharemovic può sbloccare l’affare Frattesi-Juventus? La verità sull’interesse dell’Inter; Calciomercato live: Fullkrug al Milan, Cancelo nome caldo per l'Inter, Castellanos va al West Ham. Frattesi-Juve, missione possibile? L’indiscrezione attuale sulla trattativa tra bianconeri e l’Inter - Juve si candida a essere uno dei temi caldi del prossimo mercato di gennaio. calcionews24.com

Rivoluzione Inter? Da Sommer ad Acerbi e Mkhitaryan: ecco quando verrà deciso il loro futuro - Non solo il mercato di gennaio, la dirigenza dell'Inter ha ben chiaro che in estate potrebbe esserci una rifondazione importante ... msn.com

Moretto: “Frattesi, proposta del Gala è importantissima! Mi hanno detto che gli darebbero…” - [apester_widget id="69596cd7774c99b64668864a"]Il centrocampista dell'Inter può lasciare Milano in questa sessione di mercato e nelle ultime ore ... msn.com

Davide #Frattesi può lasciare l' #Inter nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha accumulato soltanto 506 minuti tra tutte le competizioni nella prima parte di stagione e ha attirato l'interesse del #Galatasaray. Il club turco è pronto a offrire 35 milioni di euro pe x.com

POTREBBE TORNARE ALL'INTER: l'ultim'ora scuote il mercato nerazzurro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.