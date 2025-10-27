Mercato Inter ora Acerbi e de Vrij scricchiolano | la gestione tra presente e futuro

Inter News 24 . Difesa pronta alla rivoluzione?. “Il tempo passa per tutti lo sai”, cantava Max Pezzali. Un verso che oggi risuona attuale anche in casa Inter, soprattutto pensando al reparto difensivo. Come analizzato da Calciomercato.com, l’inesorabile passare del tempo impone alla dirigenza nerazzurra una profonda riflessione in vista della prossima estate, quando si prospetta una vera e propria rivoluzione nel pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Cristian Chivu. Sono ben sei i calciatori meno giovani della rosa attuale che vedranno scadere il proprio contratto a giugno 2026 e che, con ogni probabilità, saluteranno Appiano Gentile al termine di questa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

