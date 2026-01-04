Meloni | Raid Usa legittimo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che il raid statunitense è stato legittimo. Con un intervento misurato e preciso, Meloni ha scelto le parole con attenzione, sottolineando la posizione italiana senza eccessi emotivi. Questa dichiarazione riflette un approccio equilibrato e ponderato, evidenziando l’importanza di valutare attentamente ogni aspetto di un’azione internazionale di tale portata.

Stavolta la presidente del Consiglio ha pesato ogni singola parola, calibrando i toni e i mezzi toni. La nota con cui comunica la posizione italiana arriva molte ore dopo il blitz, un ritardo che è strategia, non incertezza. A caldo, Giorgia Meloni si era limitata a garantire la "massima attenzione" per i connazionali in Venezuela: sono tanti, è vero, ma in cima alla lista delle angosce di Palazzo Chigi c’è un nome. È quello di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo a Caracas. Niente azzardi al buio, dunque. Prima di muoversi, ha voluto un quadro chiaro della situazione sul campo e delle reazioni delle cancellerie europee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: "Raid Usa legittimo" Leggi anche: Uno spiraglio per Alberto Trentini, detenuto a Caracas da oltre 400 giorni. Meloni: “Raid Usa legittimo”. Ma Schlein: “Difenda il diritto internazionale” Leggi anche: Meloni: "Intervento Usa in Venezuela legittimo". Schlein: "Trump vìola diritto internazionale" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dalla Russia all'Ue; Maduro in carcere a New York. Trump: Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno - Maduro in carcere al Metropolitan Detention Center (MDC) di New York City; Uno spiraglio per Alberto Trentini, detenuto a Caracas da oltre 400 giorni. Meloni: “Raid Usa legittimo”. Ma Schlein: “Difenda il diritto internazionale”; Venezuela, Meloni: «Legittima difesa Usa». Il pressing per liberare l'italiano Trentini, in carcere a Caracas. Meloni: "Raid Usa legittimo" - La nota con cui comunica la posizione italiana arriva molte ore dopo il blitz, un ritardo che è st ... msn.com

Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” - La nota di Palazzo Chigi: l’Italia ha sempre condannato "gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto- ilfattoquotidiano.it

Attacco Usa in Venezuela, Meloni: “Legittimo un intervento di natura difensiva” - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull'attacco Usa in Venezuela che ha portato all'arresto di Nicolas Maduro ... dire.it

Oggi l'incontro Trump-Zelensky a Mar-a-Lago. Ieri lo scambio di idee da remoto del presidente ucraino con i leader Ue tra cui Giorgia Meloni. Intanto, sul campo, le forze russe attaccano Odessa. Nel video Kiev dopo i massicci raid che hanno causato 2 morti - facebook.com facebook

Oggi l'incontro #Trump- #Zelensky a Mar-a-Lago. Ieri lo scambio di idee da remoto del presidente ucraino con i leader Ue tra cui Giorgia Meloni. Intanto, sul campo, le forze russe attaccano Odessa. Nel video Kiev dopo i massicci raid che hanno causato 2 m x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.