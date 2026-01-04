Maxi-blackout a Berlino 45mila al gelo e senza corrente almeno fino a giovedì | Evitate il pronto soccorso
Un blackout di vaste proporzioni ha interessato Berlino, lasciando senza corrente oltre 45.000 persone e durando almeno fino a giovedì. Le autorità hanno raccomandato di evitare il pronto soccorso, mantenendo in funzione i principali ospedali. Si tratta di un'interruzione che ha causato disagi significativi alla città, richiedendo attenzione e misure di sicurezza adeguate.
Sono più di 45mila le persone colpite dal maxi blackout di Berlino: i tre principali ospedali reggono ancora, ma le autorità hanno chiesto di evitare il pronto soccorso. "Andateci solo in casi strettamente necessari" hanno fatto sapere le autorità. I disagi potrebbero durare fino a giovedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it
