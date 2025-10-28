Anziano muore dopo sei ore di attesa al pronto soccorso il figlio | Lasciato in barella senza assistenza
Un uomo di 84 anni è morto all'ospedale di Cassino. Al triage gli avevano assegnato il codice giallo, diventato rosso dopo l'aggravarsi delle sue condizioni. Poche ore dopo è morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sarno, anziano disabile muore in drammatico incidente - facebook.com Vai su Facebook
Ubriaco e drogato travolge un uomo mentre con la Porsche fa a gara con due moto: anziano muore dopo mesi di agonia - X Vai su X
Anziano muore dopo sei ore di attesa al pronto soccorso, il figlio: “Lasciato in barella senza assistenza” - Al triage gli avevano assegnato il codice giallo, diventato rosso dopo l'aggravarsi delle sue condizioni ... Da fanpage.it
Torino, anziana muore legata in clinica a Moncalieri. La sentenza 9 anni dopo: «Soffocata dalla cinghia fissata male. La coop risarcisca» - Dopo il decesso nel 2016 la Procura escluse responsabilità della st ... Lo riporta torino.corriere.it
Anziano morì dopo una caduta in casa: la badante rischia la condanna - E sarebbe rimasto sul pavimento per un intero fine settimana, prima di essere soccorso dal 118. Segnala msn.com