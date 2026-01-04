Mattoni d’oro per la famiglia Conte Nella cassaforte di Olivia Paladino a Natale sono entrati 7 milioni di euro

Durante il periodo natalizio, Olivia Paladino ha aggiornato il patrimonio della famiglia Conte-Palladino, arrivando a un patrimonio immobiliare stimato in circa 7 milioni di euro. La figura di Paladino, legata al gruppo familiare, rappresenta un esempio di gestione patrimoniale che si sviluppa nel tempo, tra investimenti e vicende personali. Questa situazione evidenzia l’importanza delle risorse immobiliari all’interno del patrimonio familiare, con un focus sulla stabilità e la continuità.

Natale d'oro per la famiglia Conte-Palladino, fondata sull'amore e sul mattone, visto il patrimonio immobiliare della bionda rampolla dell'omonimo gruppo familiare, che negli ultimi anni si è mosso tra alterne vicende. Secondo un "report" pubblicato d alla testata Open, fondata da Enrico Mentana, nelle casse del gruppo controllato dalla compagna dell'ex premier grillino, Olivia Paladino, titolare della società Archimede insieme alla sorella Cristiana, a fine 2025 sono entrati utili per 7,6 milioni di euro, a fronte di precedenti perdite di 15,4 milioni di un'altra società del gruppo Palladino, la Immobiliare Roma splendido, che possiede le mura dell'hotel Plaza e i 3,7 milioni di euro di perdita della Uneal che ha la gestione operativa dello stesso albergo.

