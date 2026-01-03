Sorpresa in casa di Giuseppe Conte Dopo tanti guai finanziari arrivano 7,6 milioni di euro da una immobiliare della compagna Olivia e della sorella Cristiana

Inaspettatamente, a casa di Giuseppe Conte arriva una buona notizia. Il gruppo immobiliare di Olivia Paladino, compagna dell’ex premier, e della sorella Cristiana ha registrato un utile di 7,6 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una significativa entrata per la società Archimede, offrendo un dato positivo in un contesto spesso segnato da difficoltà economiche.

Dopo tante notizie negative ne arriva una positiva in casa di Giuseppe Conte. Nelle casse del gruppo controllato dalla compagna di vita Olivia Paladino insieme alla sorella Cristiana è affluito il consistente utile di una società immobiliare, la Archimede, che ammonta a 7,6 milioni di euro. Non compensa i 15,4 milioni di perdita della Immobiliare Roma splendido, che possiede le mura dell’hotel Plaza e i 3,7 milioni di euro di perdita della Uneal che ha la gestione operativa dello stesso albergo di lusso a Roma, ma limita un po’ i guai del gruppo. Il piccolo impero immobiliare controllato dalle due sorelle Paladino. 🔗 Leggi su Open.online

