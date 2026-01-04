Martina Peterlini torna in top-10 | Non era scontato dopo l’infortunio Primi punti di Valleriani | Attaccato a tutta

Martina Peterlini torna nella top-10 di una gara di Coppa del Mondo a quasi due anni dall’ultima volta, ottenendo una decima posizione nello slalom di Kranjska Gora del 16 marzo 2024. È un risultato significativo, considerato il recente infortunio e il percorso di recupero. Accanto a lei, primi punti per Valleriani, che si è distinto per il suo attacco continuo.

Martina Peterlini ha fatto il proprio ritorno nella top-10 di una gara di Coppa del Mondo a distanza di quasi due anni dall’ultima volta: l’azzurra fu nona nello slalom di Saalbach andato in scena il 16 marzo 2024, oggi ha agguantato un’importante decima posizione sempre tra i pali stretti in quel di Kranjska Gora. La nostra portacolori si è lasciata alle spalle l’infortunio e si è rivista a ottimi livelli, risultando la seconda italiana sulla Podkoren III alle spalle di Lara Della Mea (ottima sesta). Martina Peterlini ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Non era scontato tornare su questo livello dopo l’infortunio e sono molto contenta. 🔗 Leggi su Oasport.it

