Non c' era l' iPhone Sinner sciava | com' era il mondo l' ultima volta che LeBron segnò meno di 10 punti

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18 anni, 11 mesi, 9 giorni e 1297 partite dopo si è interrotto uno dei record più storici dell'NBA. Ma com'era il mondo in quel gennaio del 2007? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non c'era l'iPhone, Sinner sciava: com'era il mondo l'ultima volta che LeBron segnò meno di 10 punti

