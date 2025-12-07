Non c' era l' iPhone Sinner sciava | com' era il mondo l' ultima volta che LeBron segnò meno di 10 punti

18 anni, 11 mesi, 9 giorni e 1297 partite dopo si è interrotto uno dei record più storici dell'NBA. Ma com'era il mondo in quel gennaio del 2007? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non c'era l'iPhone, Sinner sciava: com'era il mondo l'ultima volta che LeBron segnò meno di 10 punti

L'ultima volta che LeBron James non ha segnato almeno 10 punti in regular season: - non c'era l'iphone - la Marvel non aveva mai fatto un film - l'Italia era campione del mondo di calcio in carica - l'Italia era vice-campione olimpica di basket in carica - non esis

Non è una vittoria come le altre. Uno Jannik Sinner ti capita una sola volta in un secolo, se hai fortuna. Ma quello che ci hanno fatto vedere le pallavoliste e i pallavolisti, le tenniste e i tennisti tricolori negli ultimi anni va oltre il surreale. È una generazione di ste

