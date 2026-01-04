Manovra c’è l’alluvione | Ricostruzione pubblica ci sono altri 400 milioni

Dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna durante le festività natalizie, il governo ha annunciato un nuovo stanziamento di 400 milioni di euro per la ricostruzione pubblica. Questa misura mira a rafforzare le infrastrutture e prevenire futuri eventi simili, garantendo una ripresa più solida alle comunità colpite. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione alla gestione delle emergenze e alla tutela del territorio.

Bologna, 4 gennaio 2026 – A Natale centinaia di famiglie romagnole sono state evacuate per il timore di un’ennesima alluvione. Quanto tempo ancora dovranno attendere prima di poter essere certe di abitare in un luogo sicuro? “La sicurezza è un percorso continuo, non un traguardo che si raggiunge una volta per tutte – spiega Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche –. È un percorso di programmazione e pianificazione che richiede tempo e investimenti strutturali e che vede gli enti territoriali agire in modo sinergico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

