Statale Tosco-Romagnola altri quattro cantieri al via Dal governo Meloni oltre 11 milioni per la ricostruzione post alluvione

"Entro la stagione autunnale partiranno quattro nuovi cantieri sulla Statale 67, tra Dovadola e Rocca San Casciano, interesseranno i tratti già regolati da sensi unici alternati, e non comporteranno quindi ulteriori limitazioni al traffico". Ad annunciarlo è la parlamentare Alice Buonguerrieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

