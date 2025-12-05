alluvione novembre 2023 via libera a 367 interventi in campo ci sono 131 milioni

Saranno 367 gli interventi di manutenzione straordinaria e riduzione del rischio residuo collegati all’alluvione del novembre 2023 che potranno essere realizzati grazie ad un’ordinanza, firmata dal presidente della Regione della Toscana, Eugenio Giani, nella sua veste di Commissario straordinario per l’emergenza. "Il valore complessivo delle 367 opere che d’ora in poi potranno essere realizzate - ha spiegato Giani nel corso di un incontro con la stampa al quale ha partecipato insieme al Sottosegretario Bernard Dika e al Direttore alla Difesa del suolo e Protezione Civile Giovanni Massini - è di circa 131 milioni di euro, un importo nettamente inferiore rispetto alla richiesta di oltre un miliardo di euro presentata dalla Regione al Governo, ma comunque sufficiente a realizzare un buon numero di interventi urgenti e strategici per il territorio, come rinforzo degli argini, ricostruzioni di ponti, abbassamento delle platee di corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

