Maduro e il diritto internazionale | perché gli Usa possono processarlo

Nicolás Maduro si trova ora sotto l’attenzione internazionale in attesa della prima udienza negli Stati Uniti, dove potrebbe essere formalmente accusato. La sua detenzione solleva questioni legate al diritto internazionale e alla giurisdizione statunitense. Questo caso evidenzia come le norme internazionali possano influenzare le azioni giudiziarie oltre i confini nazionali, aprendo un dibattito sulla possibilità di processare leader stranieri per presunti reati.

(Adnkronos) – Mentre Nicolás Maduro attende la sua prima udienza nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn (l’arraignment, la convalida dell’arresto, potrebbe avvenire già domani mattina) fuori dalle mura del carcere si sta consumando una battaglia molto più complessa di quella militare appena conclusa a Caracas. È una guerra di codici, giurisdizioni e precedenti che rischia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ecco perché per il diritto internazionale l’attacco in Venezuela e l’arresto di Maduro sono illegali - Un intervento armato unilaterale senza alcuna legittimazione dalle Nazioni Unite: dirette conseguenze logiche della nuova dottrina per la sicurezza nazionale ... repubblica.it