La Cina agli Usa | Liberare immediatamente Maduro In Venezuela violato il diritto internazionale

La Cina ha richiesto agli Stati Uniti di garantire la sicurezza di Nicolás Maduro e della sua famiglia, chiedendo il loro rilascio immediato. Secondo Pechino, il blitz delle forze speciali statunitensi a Caracas avrebbe violato il diritto internazionale. Questa richiesta si inserisce in un contesto di tensioni tra le due potenze, evidenziando le divergenze sulla gestione della situazione venezuelana.

La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, nonché di procedere al loro rilascio immediato, dopo quello che Pechino definisce un blitz delle forze speciali statunitensi a Caracas. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri cinese in una dichiarazione ufficiale diffusa nelle ultime ore. Pechino ha condannato duramente.

NEWS - La Cina chiede agli Usa di 'liberare immediatamente' Maduro - "La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela ... napolimagazine.com

Venezuela La Cina chiede agli Usa di «liberare immediatamente» Maduro - La Cina chiede agli Stati Uniti di «liberare immediatamente» Nicolas Maduro e sua moglie, arrivati ieri sera a New York e trasferiti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Broo ... bluewin.ch

"La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota,

