L’Unione europea esprime preoccupazione per la situazione attuale in Venezuela, chiedendo una de-escalation e una risoluzione che rispettino il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite. L’obiettivo è sostenere il popolo venezuelano attraverso un percorso di transizione pacifica e rispettosa delle norme internazionali. Nel contesto internazionale, Parigi si distingue per le sue posizioni critiche verso gli Stati Uniti, mentre l’UE si impegna a promuovere un approccio equilibrato e dialogico.

“L’Unione europea segue con grande preoccupazione la situazione in Venezuela” e “chiede una de-escalation e una risoluzione basata sul quadro del diritto internazionale e sui principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite”. Così il scritto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa alla notizia del raid Usa su Caracas e la cattura del dittatore Nicolas Maduro. L’Ue – spiega ancora – continuerà a sostenere una soluzione pacifica, democratica e inclusiva in Venezuela. Von der Leyen: siamo con il popolo venezuelano e sosteniamo soluzione pacifica. “Seguiamo molto da vicino la situazione in Venezuela. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Europa: sostegno al popolo ma transizione pacifica in linea con il diritto internazionale. Parigi si isola e attacca gli Usa

Leggi anche: Meloni sente Zelensky: "Sostegno al negoziato per la pace" | Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca"

Leggi anche: Meloni sente Zelensky: "Sostegno a impegno Usa per percorso di pace". Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Venezuela: Von der Leyen (Ue), “al fianco del popolo venezuelano, sosteniamo una transizione pacifica e democratica” - “Seguendo da vicino la situazione in Venezuela, siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica”. agensir.it