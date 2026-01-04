Maduro arrestato dagli Stati Uniti | il ritorno della Dottrina Monroe e la crisi di un ordine internazionale che senza forza resta solo sulla carta
L’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti segna un momento significativo nelle dinamiche geopolitiche, sollevando questioni sulla sovranità e il ruolo della forza nel diritto internazionale. Questa operazione, avvenuta a New York durante l’amministrazione Trump, evidenzia come l’ordine internazionale possa essere influenzato dalla potenza, mettendo in discussione i principi di sovranità e negoziabilità degli Stati. Un episodio che invita a riflettere sulle conseguenze di un sistema sempre più dipendente dalla forza.
Da New York l’operazione voluta da Trump appare come una svolta: la sovranità diventa negoziabile e il diritto internazionale dipende dalla potenza. Un precedente che richiama Ucraina e Palestina NEW YORK — A poche fermate di metro dal distretto finanziario, dove la giustizia federale america. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
