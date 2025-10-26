Nonostante Hulk sia uno dei personaggi più forti dell’universo cinematografico Marvel, in diverse occasioni il franchise lo ha fatto sembrare piuttosto debole. Fin dal suo debutto nel 2008 con L’incredibile Hulk, l’alter ego di Bruce Banner è stato una delle forze più devastanti dell’MCU. Fondatore degli Avengers, scienziato geniale e potenza gamma del gruppo, Hulk è sempre stato una risorsa fondamentale per la squadra, sia sul campo di battaglia che in laboratorio. Eppure, nel corso degli anni, i film Marvel non sono sempre stati coerenti nel modo in cui lo hanno rappresentato. Accanto a momenti epici, ci sono state anche scene in cui il Gigante di Giada è apparso molto meno formidabile del previsto — quasi “ridimensionato” rispetto al suo potenziale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tutte le volte in cui Hulk è stato reso “troppo debole” dal MCU