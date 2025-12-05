Stop al gas russo. Una svolta definita “storica” da Bruxelles, ma che svela un forte divario tra ambizioni politiche e realtà del mercato. Divieto graduale delle importazioni di gas naturale liquefatto russo dal 2026, e via gasdotto nel 2027; nel 2027 ci si preparerà vietare il petrolio; sanzioni massime in caso di violazioni. È quanto contenuto in un provvedimento varato nelle scorse ore da Bruxelles. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il progetto di legge, concordato con il Consiglio mira a proteggere gli interessi dell’Ue dalla strumentalizzazione delle forniture energetiche da parte della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dietro lo stop al gas russo: flussi che continuano, contratti mascherati e un’Europa fin troppo dipendente per un taglio netto