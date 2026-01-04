LIVE Paolini-Bencic Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del primo singolare!

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Bencic, valido per l'Italia-Svizzera nell'United Cup 2026. Qui potrai trovare aggiornamenti costanti sull'andamento del match e gli ultimi sviluppi. La partita è imminente, con altri incontri previsti durante la giornata, tra cui Cobolli-Wawrinka e il doppio misto con Errani e Vavassori. Resta con noi per tutte le novità in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 9.48 Dopo Paolini, che speriamo possa farci esordire con una vittoria, toccherà a Cobolli sfidare Wawrinka, con la giornata che si concluderà con il doppio misto di Errani e Vavassori che se la vedranno proprio con Bencic e Wawrinka. 9.46 L'ultimo scontro diretto è avvenuto il 17 ottobre 2025, al WTA di Ningbo, con la nostra azzurra che vinse 2-1 (5-7, 7-5, 6-3), dopo 3 ore e 18. 9.43 Questo tra Paolini e Bencic è il quinto scontro diretto tra le due tenniste, con i precedenti che al momento sono in completo equilibro per 2-2.

United Cup diretta: segui Paolini, Cobolli e Vavassori-Errani. Tennis oggi LIVE - Prende il via oggi il percorso dell’Italia nella United Cup: sul cemento australiano di Perth gli azzurri fanno il loro esordio contro la Svizzera in una sfida già decisiva. corrieredellosport.it

LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: la coppia elvetica potrebbe cambiare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- oasport.it

Paolini-Bencic primo match di Italia-Svizzera in United Cup 2026, subito una sfida durissima - facebook.com facebook

La #UnitedCup dell'Italia Domenica 4 gennaio, ore 10 ITA vs SUI Martedì 6 gennaio, ore 3 ITA vs FRA Tutto il torneo da stanotte live su @SuperTennisTv --- I potenziali titolari delle squadre partecipanti ITA #Paolini #Cobolli US x.com

