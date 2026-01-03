LIVE Paolini-Bencic Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA | subito una sfida durissima

Benvenuti alla diretta del match tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, valido come primo singolare della sfida tra Italia e Svizzera alla United Cup 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro, che rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre nel torneo di tennis a squadre misto. Restate con noi per aggiornamenti e analisi durante tutta la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la svizzera Belinda Bencic, valido come primo singolare della sfida tra Italia e Svizzera di United Cup, il torneo di tennis per nazioni misto dove la squadra azzurra punta a fare il meglio possibile dopo le vittorie in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup. Finalmente inizia la stagione di tennis, con Paolini che ha chiuso la stagione precedente con tre sconfitte su tre match giocati alle WTA Finals di Riad, per via della febbre che le ha abbattuto lo stato di forma non permettendole di giocare una competizione di livello: la toscana ha perso 2-0 da Aryna Sabalenka, 2-0 da Coco Gauff e 2-0 da Jessica Pegula.

