LIVE Errani Vavassori-Bencic Wawrinka Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA | la coppia elvetica potrebbe cambiare

Segui in tempo reale gli incontri tra Errani/Vavassori e Bencic/Wawrinka, nell’ambito dell’Italia-Svizzera alla United Cup 2026. Aggiornamenti costanti e dettagliate cronache delle sfide odierne, con possibilità di variazioni nella formazione svizzera. Clicca per restare sempre informato sugli sviluppi del torneo e sui risultati delle partite in corso.

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia-Svizzera, match del girone B della United Cup 2026. Dopo i due singolari spazio alla partita conclusiva con gli azzurri che calano gli assi Sara Errani ed Andrea Vavassori. Elvetici che sulla carta dovrebbero schierare i due big della squadra, ma tutto dipenderà dalle fatiche messe in campo in precedenza in special modo dal "vecchietto" Stan Wawrinka. Italia che si affiderà ai campioni degli US Open Sara Errani ed Andrea Vavassori.

