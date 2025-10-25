LIVE Novara-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete si prendono il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Muro Fahr sul contrattacco di Ishikawa. 1-0 Lunga la battuta di Gabi. SECONDO SET 20.58 Qualche errore di troppo invece per Novara, che deve assolutamente reagire nel secondo set. 20.57 Primo tempo brillante per Conegliano, abile racimolare vantaggio fin dalle prime battute gestendo poi nel corso del primo set. 20-25 Il muro delle piemontesi manda out il pallone. Il primo set è di Conegliano, l’attacco è di Guimares 20-24 Igiede tiene a galla le compagne 19-24 Muro sontuoso delle venete. Set-point 19-23 Muro di Novara, ma la palla è out. 19-22 Herbots sfrutta il tocco delle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si prendono il primo set