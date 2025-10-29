LIVE Conegliano-Chieri A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match del Palaverde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Mancano dieci minuti allinizio del match! 20.19 Il 26 gennaio è andato in scena l’ultimo scontro diretto tra queste due formazioni, con la vittoria interna di Conegliano per 3-0. 20.16 L’ultima volta che Chieri ha strappato un set a Conegliano perse lo stesso il match per 1-3, il 10 novembre 2024. 20.13 Chieri non ha mai vinto uno scontro diretto contro Conegliano, che sia questa la volta buona? 20.10 Buonasera amici di OA Sport, sta per iniziare il match tra l’Imoco Volley Conegliano e il Chieri ’76 Volley. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Imoco Volley Conegliano e Chieri ’76 Volley, valido per la sesta giornata della Serie A 1 Tigotà di pallavolo femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

