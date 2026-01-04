LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7 5-4 Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | lo svizzero serve per rimanere nel match

Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Wawrinka nell'ambito dell'United Cup 2026, con il match in corso e lo svizzero al servizio per mantenere la possibilità di pareggio. Qui troverai aggiornamenti puntuali e dettagli sull'andamento della partita, oltre alle dirette di altri incontri in programma. Resta con noi per tutte le novità e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 30-15 Scappa via il rovescio incrociato del romano. 30-0 Prima vincente dell’azzurro. 15-0 Sulla riga il pallonetto di rovescio di Cobolli! 5-5 Game Wawrinka. Servizio, dritto e smash dello svizzero, che continua a lottare. 40-15 Flavio strappa la risposta di dritto. 30-15 CHE PUNTOOOO! Passante di dritto in allungo in spaccata dell’azzurro dopo il colpo laterale al paletto dell’avversario. 30-0 Servizio e dritto a segno per l’elvetico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7 5-4, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: lo svizzero serve per rimanere nel match Leggi anche: LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: lo svizzero porta il match al set decisivo Leggi anche: LIVE Cobolli-Wawrinka 3-4, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: lo svizzero cancella due palle break Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: serve attenzione contro il quasi 41enne; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - Team Italia; Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli; Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7 4-3, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: fasi decisive del match - 00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANI/VAVASSORI (3° MATCH ... oasport.it Tennis, United Cup, Italia-Svizzera 0-1. Cobolli-Wawrinka 6-4, 6-7: decisivo il terzo set - A seguire il doppio misto Errani/Vavassori: Italia costret ... msn.com

United Cup 2026 - Jasmine Paolini perde 6-4, 6-3 contro Belinda Bencic all'esordio a Perth. Ora in campo Cobolli e Wawrinka - Il 2026 di Jasmine Paolini inizia con una sconfitta contro la n°11 del mondo Belinda Bencic nella gara inaugurale della United Cup a Perth ... eurosport.it

Dopo un'ora di secondo set, Wawrinka vince il parziale al tie-break e porta Cobolli al decider. x.com

Belinda Bencic si impone 6-4, 6-3 su Jasmine Paolini nel primo match della sfida tra Italia e Svizzera Flavio Cobolli proverà a pareggiare i conti contro Stan Wawrinka, il match è LIVE su SuperTennis e in streaming su SuperTennisX - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.