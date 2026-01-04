LIVE Cobolli-Wawrinka 3-4 Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | lo svizzero cancella due palle break

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla sfida tra Cobolli e Wawrinka, con il punteggio attuale di Italia-Svizzera 0-1. La partita fa parte della United Cup 2026, e i dettagli più recenti sono disponibili attraverso la nostra diretta. Rimani informato su tutte le partite e gli incontri in programma, con aggiornamenti puntuali e senza enfasi superflua.

4-3 Game Wawrinka. Ottima prima dello svizzero. 40-15 In ritardo Flavio con questo dritto. 30-15 Prima a bersaglio per l'elvetico. 15-15 Servizio e dritto in contropiede vincente dello svizzero. 0-15 Doppio fallo Wawrinka, il secondo. 3-3 Game Cobolli. Ed ottima seconda del numero tre d'Italia. 40-30 Altro ACE dell'italiano. 30-30 Errore gratuito con il rovescio del romano. 30-15 ACE Cobolli. 15-15 Prima vincente provvidenziale dell'azzurro.

Tennis, United Cup 2026, Italia-Svizzera 0-1. Paolini cede a Bencic. Ora Cobolli vs Wawrinka - Un match sviluppatosi tra break e controbreak, Jas prova a spingere, purtroppo non riesce a concretizzare alcune chance e soffre l'ult ... msn.com

Belinda Bencic si impone 6-4, 6-3 su Jasmine Paolini nel primo match della sfida tra Italia e Svizzera Flavio Cobolli proverà a pareggiare i conti contro Stan Wawrinka, il match è LIVE su SuperTennis e in streaming su SuperTennisX - facebook.com facebook

1-0 Svizzera! Una spenta Paolini cede nettamente a Bencic e l'Italia è dunque spalle al muro nel Gruppo C; a breve in campo Flavio Cobolli contro Stan Wawrinka. x.com

