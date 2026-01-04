Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Wawrinka nella sfida Italia-Svizzera valida per la United Cup 2026. Dopo il primo set vinto dal svizzero, il match si decide nel set decisivo. Resta aggiornato per tutte le novità e i risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 40-0 Servizio e rovescio incrociato fulmineo dello svizzero. 30-0 Il nastro respinge il dritto di Cobolli. 15-0 E’ lunga la risposta di dritto di Flavio. 1-0 Game Cobolli. Finalmente arriva la palla corta vincente del romano. 40-0 Con pazienza Flavio resta sulla diagonale del rovescio giocando un buon incrociato stretto. 30-0 Sul nastro il rovescio dello svizzero. 15-0 Si riparte dopo oltre 10 minuti dal sesto ACE di Cobolli. TERZO SET 7-6 (2) Secondo set Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: lo svizzero porta il match al set decisivo

