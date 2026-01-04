LIVE Cobolli-Wawrinka Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurro è costretto a vincere

Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Wawrinka nell'ambito dell'United Cup 2026, con l'Italia che deve recuperare lo svantaggio di 0-1 contro la Svizzera. Aggiorna la diretta per le ultime notizie e risultati, tra cui le sfide di Paolini-Bencic e il doppio misto con Errani e Vavassori, in programma dalle 10.

12:18 Il veterano elvetico è reduce dalla maratona di ieri contro il francese Riderknech. Da verificare quante energie sono rimaste nel serbatoio dello svizzero. 12:14 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cobolli-Wawrinka. Italia sotto 1-0 dopo il KO di Jasmine Paolini contro Belinda Bencic. Azzurri costretti a vincere per restare in corsa per il primo posto e la qualificazione diretta. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della sfida di United Cup 2026 tra Italia e Svizzera.

