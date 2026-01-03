LIVE Cobolli-Wawrinka Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA | esordio contro il vecchio leone

Benvenuti alla diretta testuale del secondo singolare della sfida Italia-Svizzera nell'ambito della United Cup 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Wawrinka, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali sull'andamento del match. Restate con noi per tutte le novità e dettagli dell'incontro, in un aggiornamento continuo e senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della sfida di United Cup 2026 tra Italia e Svizzera. In campo per il match maschile Flavio Cobolli ed il veterano Stan Wawrinka, giunto alla sua ultima stagione. Secondo confronto diretto tra i due con l'azzurro che nel 2024 si impose al terzo set al secondo turno del torneo ATP di Shanghai. Incontro che potrebbe indirizzare non solo il tie, bensì l'evoluzione del girone B che comprende anche la Francia. Cobolli, ventiquattrenne nativo di Firenze da famiglia romana, si presenta all'appuntamento che inaugura la stagione da numero 22 ATP.

Italia-Svizzera, United Cup 2026: a che ora e dove vedere in diretta Paolini-Bencic e Cobolli-Wawrinka - Alla RAC Arena di Perth la squadra italiana, capitanata da Stefano Cobolli, sfida gli elvetici che nella partita d'esordio hanno sconfitto la Francia

LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio elvetico sarà confermato?

Il primo vero torneo del 2026 prende il via da Perth e Sydney, considerato che le effettive stagioni ATP e WTA stavolta cominciano qualche giorno più tardi (è capitato che ci siano stati inizi prima dell'anno). L'Italia, per l'occasione capitanata da Stefano Cobolli

