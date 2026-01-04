Segui in tempo reale la tappa di Zonhoven della Coppa del Mondo di ciclocross 2026. A pochi minuti dall'inizio, i principali favoriti si preparano a scendere in pista. Restate aggiornati per tutte le novità e le ultime notizie sulla gara, con aggiornamenti continui a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 15.00 Mancano dieci minuti alla partenza! 14.58 Per quanto riguarda le gare junior, possiamo esultare due volte grazie alla vittoria di Filippo Grigolini nella maschile e di Giorgia Pellizotti nella femminile. 14.55 Sorpresa nella gara élite femminile, con Lucinda Brand che ha dovuto cedere la vittoria alla connazionale olandese Celyn Alvarado. 14.53 Van der Poel si metterà alla ricerca dell’ennesima vittoria in Coppa del Mondo e precisamente qui in Belgio. 14.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano circa venti minuti alla partenza della tappa di Zonhoven! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della nona tappa della Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven, con il Belgio che si rende ancora protagonista del circuito visto che è la sesta volta di fila che si gareggia nei confini del paese natio di Thibaut Nys, con una settima che avverrà il 24 gennaio a Maasmechelen dopo la tappa spagnola di Benidorm. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio della tappa, Van der Poel cerca l’ennesima vittoria

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: manca poco alla partenza! Van der Poel cerca la vittoria

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: esiste un avversario credibile per Van der Poel?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: vince ancora Van der Poel! Terzo successo di fila per l’olandese!; Vince Nys su Del Grosso, van Aert solo 6°. Rivivi il LIVE!; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: esiste un avversario credibile per Van der Poel?; Van der Poel fa pokerissimo dopo il bel duello con Thibau Nys a Gavere: rivivi il LIVE.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: esiste un avversario credibile per Van der Poel? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della nona tappa della Coppa ... oasport.it