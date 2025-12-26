LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Gavere 2025 | manca poco alla partenza! Van der Poel cerca la vittoria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il favorito della gara, il già citato Van der Poel, cerca la quarta vittoria di fila a Gavere dopo aver vinto le ultime tre edizioni del circuito belga e le ultime due della Coppa del Mondo 2025-2026. 14.57 La gara élite femminile è stata vinta dall’olandese Lucinda Brand che ha chiuso la corsa in 48.26 minuti, e con un vantaggio di 15 secondi rispetto alla seconda classificata, la francese Amandine Fouquenet. 14.55 Van der Poel cerca la vittoria in Belgio, vista l’assenza del rivale Van Aert. 14.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport! Auguri di un buon Santo Stefano a tutti! Pur festeggiando insieme alle nostre famiglie, ci prepariamo ad una splendida tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross che quest’oggi avverrà in Belgio, a Gavere. 🔗 Leggi su Oasport.it
