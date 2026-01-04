LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA | esiste un avversario credibile per Van der Poel?

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della nona tappa della Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven 2026. Seguiremo gli sviluppi della gara, analizzando le performance dei principali atleti e valutando la possibilità di un avversario credibile per Van der Poel. Restate con noi per aggiornamenti costanti su questa prova che si svolge ancora una volta in Belgio, paese protagonista di questa stagione.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della nona tappa della Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven, con il Belgio che si rende ancora protagonista del circuito visto che è la sesta volta di fila che si gareggia nei confini del paese natio di Thibaut Nys, con una settima che avverrà il 24 gennaio a Maasmechelen dopo la tappa spagnola di Benidorm. Il dominio dell'olandese Mathieu Van der Poel sembra essere limitabile solo ed esclusivamente dal già citato Nys che ha vinto l'ultima tappa a Dendermonde, con il primatista di Coppa del Mondo che ha scelto di non gareggiare.

