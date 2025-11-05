L’acqua è un bene di tutti, ed è necessario fare di tutto per proteggerlo. Questo lo spirito con cui Acea e Intesa Sanpaolo hanno collaborato per dare vita al secondo report congiunto sul settore idrico, che sensibilizza sull’utilizzo dell’acqua nella filiera agroalimentare, e al primo corso in Italia sui water manager. I frutti della partnership tra le due realtà, siglata nel 2024, sono stati presentati all’evento Acqua, una risorsa strategica per l’impresa sostenibile, organizzato a Roma. La mission è guidare e sostenere le imprese, soprattutto quelle del settore agricolo e manifatturiero, verso una migliore e più sostenibile gestione della risorsa idrica, al centro di una transizione importante tanto quanto quella energetica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La sfida dell’acqua nell’agricoltura del 3° millennio. Tutti i numeri dell’osservatorio Acea-Intesa Sanpaolo