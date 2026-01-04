Leone XIV | ‘garantire sovranità del Venezuela’

Il Papa ha espresso preoccupazione per la situazione in Venezuela durante l’Angelus, sottolineando l’importanza di garantire la sovranità del paese. Le sue parole riflettono l’attenzione della comunità internazionale verso le sfide politiche e sociali che il Venezuela sta affrontando, evidenziando la necessità di rispettare l’autonomia e la stabilità del paese in un momento di crisi.

"Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela" Lo ha detto il Papa all'Angelus. "Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella.

