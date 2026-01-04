Papa Leone esprime preoccupazione per la situazione in Venezuela, sottolineando l’importanza di garantire la sovranità del paese e il rispetto dello stato di diritto. In un messaggio proveniente dal Vaticano, si evidenzia la necessità di un processo pacifico e rispettoso delle istituzioni per favorire la stabilità e la tutela dei diritti dei cittadini venezuelani.

CITTA’ DEL VATICANO – “Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Papa Leone: “Garantire la sovranità del Venezuela, assicurare lo stato di diritto”

Leggi anche: Leone XIV: «Garantire la sovranità del Venezuela»

Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, Rodriguez presidente ad interim. Papa Leone: “Rispettare sovranità e diritti umani”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Leone XIV: «Garantire la sovranità del Venezuela» - «Seguo gli sviluppi con animo colmo di preoccupazione», ha detto il pontefice. msn.com