Papa Leone | Garantire la sovranità del Venezuela assicurare lo stato di diritto
Papa Leone esprime preoccupazione per la situazione in Venezuela, sottolineando l’importanza di garantire la sovranità del paese e il rispetto dello stato di diritto. In un messaggio proveniente dal Vaticano, si evidenzia la necessità di un processo pacifico e rispettoso delle istituzioni per favorire la stabilità e la tutela dei diritti dei cittadini venezuelani.
CITTA’ DEL VATICANO – “Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
