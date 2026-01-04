Leone XIV | Garantire la sovranità del Venezuela
Durante l’Angelus, papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione in Venezuela, sottolineando l’importanza di garantire la sovranità del paese. Il papa ha seguito con attenzione gli sviluppi, evidenziando l’urgenza di trovare soluzioni pacifiche e rispettose della sovranità nazionale. Le sue parole invitano a riflettere sulla necessità di un impegno condiviso per la stabilità e il rispetto delle istituzioni venezuelane.
Nel corso dell’Angelus, papa Leone XIV ha parlato anche della situazione in Venezuela. «Seguo gli sviluppi con animo colmo di preoccupazione», ha detto il pontefice. «Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione». Rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro, Leone XIV ha poi detto che bisogna rispettare «i diritti umani e civili di ognuno e di tutti» e lavorare «per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione di stabilità e di concordia con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
