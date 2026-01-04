Le pagelle Folletto Rodriguez immarcabile per tutti Ramon un baluardo

Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni dei singoli: Folletto Rodriguez si conferma immarcabile, mentre Ramon si distingue come un vero baluardo in difesa. I giocatori hanno mostrato impegno e solidità, contribuendo a un risultato positivo. Di seguito, un'analisi dettagliata delle performance di ciascun calciatore, evidenziando i punti di forza e le eventuali criticità emerse durante l’incontro.

BUTEZ 6,5 Primo tempo inoperoso, più volte ha iniziato l'azione dalla lunetta di centrocampo. Nel secondo sempre sicuro sui pochi tiri friulani VAN DER BREMPT 6,5 Più che in difesa stazionava sulla bandierina degli avversari, ma alcuni cross sono imprecisi (Smolcic sv) RAMON 7 Solita grande partita in difesa, si è proposto meno in attacco KEMPF 6,5 Si trova alla grande contro la fisicità dell'Udinese, ma soffre le incursioni di Zaniolo MORENO 6,5 Solito apporto di spinta, si guadagna il rigore (Valle sv) PERRONE 7 Si pensava in difficoltà contro l'agonismo dell'Udinese, ma ha sempre imposto ordine alla manovra DA CUNHA 7 Oltre il merito di avere realizzato il rigore, fa grande partita in un ruolo non suo VOJVODA 6,5 Ha gamba anche se adattato più avanti, ma si gioca solo sulla fascia di Rodriguez (Posch sv).

