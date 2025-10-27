Le pagelle Saccaggi baluardo Johnson appannato

SACCAGGI 6,5: il capitano è l'ultimo a mollare, lotta e sgomita per tutta la partita, che sente molto. JOHNSON 5,5: una prestazione opaca ma del resto quanto accaduto a Rieti lo ha segnato più di altri, anche per questioni di legami affettivi. KNIGHT 6,5: parte in sordina ma poi torna ad essere quello di sempre caricandosi in alcuni momenti la squadra sulle spalle. ALESSANDRINI 6: chiude con 13 punti e 7 rimbalzi che testimoniano la solidità della sua prova. ZANOTTI 6,5: una doppia-doppia da 15 punti e 11 rimbalzi sono il frutto di una gara di grande sostanza, solidità e qualità sia in attacco che in difesa.

