le pagelle ramon puntuale rodriguez incisivo butez tre interventi e porta inviolata

Nella recente partita, Butez si è distinto per tre interventi decisivi, mantenendo la porta inviolata e contribuendo alla solidità difensiva. Ramon si è presentato puntuale, mentre Rodriguez ha mostrato incisività in fase offensiva. Smolcic, nonostante un cartellino giallo, ha svolto il suo ruolo con efficienza, anche se sostituito nel corso del match. Un confronto equilibrato tra le prestazioni dei giocatori, con attenzione ai dettagli individuali.

BUTEZ 7. Determinante con tre interventi, lascia la porta inviolata. SMOLCIC 6. Si fa ammonire e viene sostituito, dopo il solito lavoro indispensabile in copertura. RAMON (nella foto) 7. Oltre alla rete, è sempre presente e puntuale in difesa. CARLOS 6,5. Un paio di scivolate in sicurezza, poco lavoro da svolgere. MORENO 6,5. Ottima l’intesa con Rodriguez a destra, ha l’occasione del raddoppio. PERRONE 7. Ha un piccolo calo a inizio ripresa, poi smista palloni che è una meraviglia. L’asse continuo con Paz è la forza del Como. DA CUNHA 6. Meno efficace del solito, gioca in posizione più difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

