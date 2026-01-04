Lazzerini nuovi incontri d’autore Le Notti nere di Vichi e tante idee
La biblioteca Lazzerini inaugura un nuovo ciclo di Incontri con autrici e autori organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori: quattro appuntamenti a ingresso libero che si terranno in sala conferenze dal 10 gennaio al 28 febbraio, tutti a ingresso libero. La nuova rassegna si apre sabato 10 gennaio alle ore 17 alla presenza di Roberto Seghi Rospigliosi che presenta il suo nuovo libro Respira. La pedagogia relazionale (Metilene). Parlando direttamente a chi legge in modo confidenziale, facile e diretto, l’autore propone una riflessione sul valore delle relazioni in ogni ambito dell’apprendimento umano, con l’obiettivo e il desiderio di far conoscere la disciplina pedagogica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
