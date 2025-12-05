Doppio appuntamento con i libri e con il coraggio in Lazzerini. Oggi alle 18 ultimo incontro con gli autori dell’anno, in collaborazione con la Libreria Gori: l’ospite sarà Daniela Brogi, che ha curato la nuova edizione del libro Il coraggio delle donne di Anna Banti, pubblicato da Mondadori. Pubblicato per la prima volta nel 1940 quando la parola coraggio era riservata per lo più agli uomini, questo libro fu per Anna Banti il "primo gesto di libertà": cinque racconti, cinque storie di donne in bilico tra paura e ribellione. Con una scrittura attenta alle sfumature del quotidiano, Anna Banti non costruisce semplici ritratti, ma una vera e propria storia culturale della condizione femminile tra ‘800 e ‘900, illuminando la rete invisibile di vincoli e convenzioni che hanno condizionato generazioni di donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Lazzerini si parla di coraggio. Da Anna Banti a Etty Hillesum. Due incontri, due grandi donne