MdS Editore apre le porte ai lettori | due eventi tra incontri d’autore e brindisi natalizi

A dicembre, MdS Editore apre le sue porte a lettori e appassionati con due eventi speciali a Vecchiano. Tra incontri con autori e brindisi natalizi, la casa editrice invita il pubblico a vivere momenti di condivisione e cultura, trasformando la sede di Avane in un punto di incontro tra letteratura e spirito festivo.

Vecchiano (PI), 11 dicembre 2025 – MdS Editore propone due iniziative aperte al pubblico nel mese di dicembre, trasformando la propria sede di Avane Vecchiano in uno spazio di incontro tra autori, lettori ed editor. Il primo appuntamento è in programma sabato 13 dicembre alle 16.30 con un nuovo evento “Book at Home” dedicato al romanzo Il cavalletto di Siviglia di Paolo Zagari. Il libro racconta la storia di un quarantenne alle prese con una notte surreale in una Roma sospesa tra visioni, tenerezza e disincanto, dopo aver soccorso un gatto ferito lungo il Grande Raccordo Anulare. A discuterne sarà lo stesso autore, intervistato da Sara Ferraioli, mentre alcune pagine del romanzo saranno interpretate dall’attore Paolo Giommarelli. Lanazione.it MdS Editore apre le porte ai lettori: due eventi tra incontri d’autore e brindisi natalizi - Vecchiano (PI), 11 dicembre 2025 – MdS Editore propone due iniziative aperte al pubblico nel mese di dicembre, trasformando la propria sede di Avane Vecchiano in uno spazio di incontro tra autori, ... lanazione.it Far parte di una rete di centri apre a nuove possibilità di sviluppo per migliorare e ampliare la tua offerta formativa Il Network di Interattiva Editore, il primo in Italia nel campo della formazione, è nato per facilitare lo sviluppo dei progetti dei centri e per favorire - facebook.com facebook © Lanazione.it - MdS Editore apre le porte ai lettori: due eventi tra incontri d’autore e brindisi natalizi