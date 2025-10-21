Da Gaza a Report la sinistra si ritrova | Elly attesa in piazza

Giuseppe Conte, probabilmente Elly Schlein (nella foto) e Angelo Bonelli. Dopo la campagna delle mobilitazioni per Gaza, le tre punte del campo largo si riuniscono sotto il segno di Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report, dopo l'attentato ai suoi danni, sta diventando un nuovo magnete, "incolpevole", per riportare in piazza il fronte progressista e tenere alta la tensione contro il governo, mentre sfuma l'attivismo dei movimenti pro-Pal. Intanto, dal fronte governativo, arriva la notizia dell'informativa in Parlamento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, proprio sulla bomba contro Ranucci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da Gaza a "Report", la sinistra si ritrova: Elly attesa in piazza

Diffidate da quella sinistra che ha strumentalizzato Gaza per fini propagandistici. Se davvero le importasse della questione mediorientale, riconoscerebbe il lavoro incessante del Governo per il raggiungimento della pace e per la consegna degli aiuti. La realtà Vai su Facebook

